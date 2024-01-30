Ünlü çift Şükrü Özyıldız ile Sibil Çetinkaya'dan aşk pozu

Şükrü Özyıldız, tatile çıktı.



Oyuncu, sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya ile karesini paylaştı.



Özyıldız'a beğeni yağdı.



Aşk pozuna mesaj yağdı.

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