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Ünlü çift Şükrü Özyıldız ile Sibil Çetinkaya'dan aşk pozu

Ünlü çiftin Şükrü Özyıldız ile Sibil Çetinkaya'dan aşk pozu... İşte detaylar...

Ünlü çift Şükrü Özyıldız ile Sibil Çetinkaya'dan aşk pozu

Şükrü Özyıldız, tatile çıktı.

Ünlü çift Şükrü Özyıldız ile Sibil Çetinkaya'dan aşk pozu
Oyuncu, sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya ile karesini paylaştı.

Ünlü çift Şükrü Özyıldız ile Sibil Çetinkaya'dan aşk pozu
Özyıldız'a beğeni yağdı.

Ünlü çift Şükrü Özyıldız ile Sibil Çetinkaya'dan aşk pozu
Aşk pozuna mesaj yağdı.

 

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