SnobMagazin.com

Ünlü Çift Sosyal Medyada Aşka Geldi

Şevval Şahin ile Murat Kazancıoğlu, aşka geldi. Bodrum'da giden ünlü çift, aşk karelerini sosyal medya hesaplarından yayınladı. İkilinin karesine binlerce beğeni geldi. İşte detaylar...

Ünlü Çift Sosyal Medyada Aşka Geldi

Şevval Şahin, sevgilisi Murat Kazancıoğlu ile aşka geldi.

Ünlü Çift Sosyal Medyada Aşka Geldi

Çift, Bodrum'dan karelerini Instagram'dan paylaştı.

Ünlü Çift Sosyal Medyada Aşka Geldi

Model, sevgilisiyle aşk karelerini, "Bodrum bize her zaman iyidir. Her şeyin başladığı yer" diye yazdı.

Ünlü Çift Sosyal Medyada Aşka Geldi

Çift, geçtiğimiz aylarda ayrılmış, ilişkilerine ikinci şans vermişti.

Ünlü Çift Sosyal Medyada Aşka Geldi

İkilinin aşk karelerine yüzlerce beğeni geldi.

Snob Magazin Snob Magazin
Editör
Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    SEVDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Muhammet Yakut'un 14 ayrı suçtan sabıkalı olduğu ortaya çıktı!
  Gündem

Muhammet Yakut'un 14 ayrı suçtan sabıkalı olduğu ortaya çıktı!

Iraz Yıldız ile Anıl Pinaz evleniyor
  Magazin

Iraz Yıldız ile Anıl Pinaz evleniyor

Kıvanç Tatlıtuğ, son dönemde neden mutlu olduğunu açıkladı
  Magazin

Kıvanç Tatlıtuğ, son dönemde neden mutlu olduğunu açıkladı

Türkiye Güzeli Sevgilisiyle Fotoğrafını Paylaştı
  Magazin

Türkiye Güzeli Sevgilisiyle Fotoğrafını Paylaştı

Nilüfer, UNICEF ile Hatay&#039;daki Çocukları Ziyaret Etti
  Gündem

Nilüfer, UNICEF ile Hatay'daki Çocukları Ziyaret Etti

Ölümden Dönüp Beş Ay Sonra Sahnelere Dönen Sergen Deveci, Bakın Kendisini Kime Benzetti?
  Gündem

Ölümden Dönüp Beş Ay Sonra Sahnelere Dönen Sergen Deveci, Bakın Kendisini Kime Benzetti?