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Ünlü çift Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'ndan aşk paylaşımı

Ünlü çift Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'ndan aşk paylaşımı. İşte detaylar...

Ünlü çift Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'ndan aşk paylaşımı

Ünlü çift Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu, tatil devam ediyor.

 Ünlü çift Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'ndan aşk paylaşımı

Kobal, hem tatilde hem de eşiyle çektirdiği kareleri Instagram'dan paylaştı.

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