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Ünlü çift Sıla Türkoğlu ile Alp Navruz ayrıldı

Ünlü çift Sıla Türkoğlu ile Alp Navruz ayrıldı. İşte detaylar...

Ünlü çift Sıla Türkoğlu ile Alp Navruz ayrıldı

'Kızılcık Şerbeti'nde Doğa karakterini canlandıran Sıla Türkoğlu ile Alp Navruz, ayrıldı.

 Ünlü çift Sıla Türkoğlu ile Alp Navruz ayrıldı

Bir düredir bÜnlü çift Sıla Türkoğlu ile Alp Navruz ayrıldıirlikte olan çift, sosyal medyada birbirini takipten çıktı.


Yaz aylarında tatil yaptığı fotoğraflarıyla sık sık gündeme gelen ve evlenecekleri konuşulan ikilinin ayrılması, hayranlarını da üzdü.

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