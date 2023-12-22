 Ünlü çift Sıla Türkoğlu ile Alp Navruz ayrıldı

'Kızılcık Şerbeti'nde Doğa karakterini canlandıran Sıla Türkoğlu ile Alp Navruz, ayrıldı.

Bir düredir b irlikte olan çift, sosyal medyada birbirini takipten çıktı.



Yaz aylarında tatil yaptığı fotoğraflarıyla sık sık gündeme gelen ve evlenecekleri konuşulan ikilinin ayrılması, hayranlarını da üzdü.

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