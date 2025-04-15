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Ünlü çift Serenay Sarıkaya ile Mert Demir havaalanında aşka geldi!

Ünlü çift Serenay Sarıkaya ile Mert Demir havaalanında aşka geldi! İşte detaylar...

Ünlü çift Serenay Sarıkaya ile Mert Demir havaalanında aşka geldi!

Bir süredir ayrıldıkları konuşulan Serenay Sarıkaya ile Mert Demir, İstanbul Havaalanı'nda aşka geldi.

Ünlü çift Serenay Sarıkaya ile Mert Demir havaalanında aşka geldi!
Çifti hayranları öpüşürken yakaladı.

Ünlü çift Serenay Sarıkaya ile Mert Demir havaalanında aşka geldi!
Bir süredir ayrıldıkları kouşulan ikilinin ilişkilerine devam ettiği ortaya çıktı.

 

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