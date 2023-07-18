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Ünlü çift Seren Fosforoğlu ile Kaan Önal boşanıyor

Seren Fosforoğlu, 2020'de evlendiği Kaan Önal'dan şiddetli geçimsizlik nedeniyle yarın anlaşmalı olarak boşanıyor. İşte detaylar...

Ünlü çift Seren Fosforoğlu ile Kaan Önal boşanıyor

2. Sayfa'nın haberine göre; Oyuncu Seren Fosforoğlu, üç yıl önce Kaan Önal ile evlenmişti. 

 

Ünlü çift Seren Fosforoğlu ile Kaan Önal boşanıyor

Seren Fosforoğlu, 2020'de evlendiği Kaan Önal'dan şiddetli geçimsizlik nedeniyle yarın anlaşmalı olarak boşanıyor.

 

 

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