Ünlü çift Seren Fosforoğlu ile Kaan Önal boşanıyor

2. Sayfa'nın haberine göre; Oyuncu Seren Fosforoğlu, üç yıl önce Kaan Önal ile evlenmişti.

Seren Fosforoğlu, 2020'de evlendiği Kaan Önal'dan şiddetli geçimsizlik nedeniyle yarın anlaşmalı olarak boşanıyor.

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