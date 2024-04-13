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Ünlü çift Rabia Soytürk ile Samet Vuruşan aşkını sosyal medyadan ilan etti

Ünlü çift Rabia Soytürk ile Samet Vuruşan aşkını sosyal medyadan ilan etti. İşte detaylar...

Ünlü çift Rabia Soytürk ile Samet Vuruşan aşkını sosyal medyadan ilan etti

Rabia Soytürk, Bali tatiline devam ediyor.

 Ünlü çift Rabia Soytürk ile Samet Vuruşan aşkını sosyal medyadan ilan etti

Ünlü oyuncunun sevgilisi Samet Vuruşan ile aşk kareleri ortaya çıktı.

Ünlü çift Rabia Soytürk ile Samet Vuruşan aşkını sosyal medyadan ilan etti
Samet Vuruşan, sevgilisiyle fotoğraflarını paylaştı.

Ünlü çift Rabia Soytürk ile Samet Vuruşan aşkını sosyal medyadan ilan etti
Çift, aşkını ilan etmiş oldu.

Ünlü çift Rabia Soytürk ile Samet Vuruşan aşkını sosyal medyadan ilan etti
Sevgililerin, tatildeki romantik kareleri beğeni topladı.

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