 Ünlü çift Rabia Soytürk ile Samet Vuruşan aşkını sosyal medyadan ilan etti

Rabia Soytürk, Bali tatiline devam ediyor.

Ünlü oyuncunun sevgilisi Samet Vuruşan ile aşk kareleri ortaya çıktı.



Samet Vuruşan, sevgilisiyle fotoğraflarını paylaştı.



Çift, aşkını ilan etmiş oldu.



Sevgililerin, tatildeki romantik kareleri beğeni topladı.

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