 Ünlü çift Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım bebek beklediğini bu fotoğrafla açıkladı!

Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, İtalya'nın başkenti Roma'da eylül ayının ortasında sade bir nikah töreniyle dünyaevine girmişti.

Çiftin bebek beklediği konuşuluyordu.



İkili, aile arasında nikah yemeği düzenlemişti.

Yıldırım, eşinin karnını tuttuğu fotoğrafı paylaşarak, bebek beklediklerini açıkladı.

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