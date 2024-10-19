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Ünlü çift Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım bebek beklediğini bu fotoğrafla açıkladı!

Ünlü çift Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım bebek beklediğini bu fotoğrafla açıkladı! İşte detaylar...

Ünlü çift Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım bebek beklediğini bu fotoğrafla açıkladı!

Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, İtalya'nın başkenti Roma'da eylül ayının ortasında sade bir nikah töreniyle dünyaevine girmişti.

 Ünlü çift Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım bebek beklediğini bu fotoğrafla açıkladı!

Çiftin bebek beklediği konuşuluyordu.

Ünlü çift Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım bebek beklediğini bu fotoğrafla açıkladı!
İkili, aile arasında nikah yemeği düzenlemişti.

 Ünlü çift Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım bebek beklediğini bu fotoğrafla açıkladı!

Yıldırım, eşinin karnını tuttuğu fotoğrafı paylaşarak, bebek beklediklerini açıkladı.

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