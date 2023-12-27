Ünlü çift Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk doğum gününde aşka geldi

Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk, aşka geldi.



Yamantürk'ün 40'ıncı doğum gününden poz verdi.



İkilinin öpüştüğü kareyi avukat Nail Gönenli paylaştı.

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