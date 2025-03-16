 Ünlü çift Nesrin Cavadzade ve Pamir Pekin aşkını ilan etti

Sandık Kokusu dizisinde birlikte rol alan Nesrin Cavadzade ve Pamir Pekin, aşkını ilan etti.

Çift, aşk iddialarını yalanlıyordu.

Pekin aşkını Instagram'dan ilan etmiş oldu.

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