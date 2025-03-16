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Ünlü çift Nesrin Cavadzade ve Pamir Pekin aşkını ilan etti

Ünlü çift Nesrin Cavadzade ve Pamir Pekin aşkını ilan etti. İşte detaylar...

Ünlü çift Nesrin Cavadzade ve Pamir Pekin aşkını ilan etti

Sandık Kokusu dizisinde birlikte rol alan Nesrin Cavadzade ve Pamir Pekin, aşkını ilan etti.

Ünlü çift Nesrin Cavadzade ve Pamir Pekin aşkını ilan etti

Çift, aşk iddialarını yalanlıyordu.

 Ünlü çift Nesrin Cavadzade ve Pamir Pekin aşkını ilan etti

Pekin aşkını Instagram'dan ilan etmiş oldu.

 

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