Ünlü çift Nail Gönenli ve İdil Yazar'dan aşkın ilk fotoğrafı!

Özge Özpirinçci, Burak Yamantürk ve Aras Bulut İynemli eğlenceye çıktı. Üçlüye Nail Gönenli de eşlik etti.



Çağla Şıkel ile evliliğin eşiğinden dönen Gönenli'ye sevgilisi İdil Yazar da eşlik etti.



Aşkın ilk fotoğrafını ise Özge Özpirinçci Instagram sayfasında paylaştı.

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