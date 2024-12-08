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Ünlü çift Nail Gönenli ve İdil Yazar'dan aşkın ilk fotoğrafı!

Ünlü çift Nail Gönenli ve İdil Yazar'dan aşkın ilk fotoğrafı! İşte detaylar...

Ünlü çift Nail Gönenli ve İdil Yazar'dan aşkın ilk fotoğrafı!

Özge Özpirinçci, Burak Yamantürk ve Aras Bulut İynemli eğlenceye çıktı. Üçlüye Nail Gönenli de eşlik etti.

Ünlü çift Nail Gönenli ve İdil Yazar'dan aşkın ilk fotoğrafı!
Çağla Şıkel ile evliliğin eşiğinden dönen Gönenli'ye sevgilisi İdil Yazar da eşlik etti.

Ünlü çift Nail Gönenli ve İdil Yazar'dan aşkın ilk fotoğrafı!
Aşkın ilk fotoğrafını ise Özge Özpirinçci Instagram sayfasında paylaştı.

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