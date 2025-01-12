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Ünlü çift Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup evliliğindeki krizi aştı! Barış fotoğrafı!

Ünlü çift Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup evliliğindeki krizi aştı! İşte detaylar...

Ünlü çift Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup evliliğindeki krizi aştı! Barış fotoğrafı!

2022 yılında dünyaevine giren Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup, ekim ayında kavga etmişti ve boşanacakları iddia edilmişti. İkili, o günden beri sessiz kalırken, hiç fotoğraf paylaşmamıştı.

Ünlü çift Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup evliliğindeki krizi aştı! Barış fotoğrafı!
Sandal'ın doğum gününde ikilinin arıştığı ortaya çıktı.

Ünlü çift Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup evliliğindeki krizi aştı! Barış fotoğrafı!
Melis Sütşurup'un kardeşi Simge Sütşurup ikilinin yan yana olduğu kareleri yayınladı.

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