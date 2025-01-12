Ünlü çift Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup evliliğindeki krizi aştı! Barış fotoğrafı!

2022 yılında dünyaevine giren Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup, ekim ayında kavga etmişti ve boşanacakları iddia edilmişti. İkili, o günden beri sessiz kalırken, hiç fotoğraf paylaşmamıştı.



Sandal'ın doğum gününde ikilinin arıştığı ortaya çıktı.



Melis Sütşurup'un kardeşi Simge Sütşurup ikilinin yan yana olduğu kareleri yayınladı.

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