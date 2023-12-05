  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Ünlü çift Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup'dan Bali pozu

Ünlü çift Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup'dan Bali pozu. İşte detaylar...

Ünlü çift Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup'dan Bali pozu

Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup, Bali'ye gitti.

Ünlü çift Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup'dan Bali pozu
Çift, Bali pozlarını Instagram'dan paylaştı.

Ünlü çift Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup'dan Bali pozu
Sütşurup, "Bali'de olan Bali'de kalır... ve Instagram'da" diye yazdı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

'Güneşi Beklerken Simitçi'nin vizyon tarihi belli oldu
  Magazin

'Güneşi Beklerken Simitçi'nin vizyon tarihi belli oldu

Pınar Eliçe, ilk sahne kostümünü bakın ne yapmış?
  Magazin

Pınar Eliçe, ilk sahne kostümünü bakın ne yapmış?

Ünlü oyuncu Sevil Uyar ikizleri olacağını açıkladı
  Magazin

Ünlü oyuncu Sevil Uyar ikizleri olacağını açıkladı

Mehmet Ali Erbil, kendisinden 44 yaş küçük Nevide Çiçek ile aşk mı yaşıyor? Komedyenden ilk açıklama geldi
  Magazin

Mehmet Ali Erbil, kendisinden 44 yaş küçük Nevide Çiçek ile aşk mı yaşıyor? Komedyenden ilk açıklama geldi

Lerzan Mutlu'nun AVM tarzı
  Magazin

Lerzan Mutlu'nun AVM tarzı

Ceyda Düvenci kızı Melisa ile pozlarını paylaştı
  Magazin

Ceyda Düvenci kızı Melisa ile pozlarını paylaştı