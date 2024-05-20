Ünlü çift Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı düğünden ilk karelerini paylaştı

Oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yacızı evlenmişti.



Çift, gizlice dünyaevine girmişti.



İkili ilk kez düğünden kareleri yayınladı.



Çifte beğeni yağdı.

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