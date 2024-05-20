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Ünlü çift Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı düğünden ilk karelerini paylaştı

Ünlü çift Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı düğünden ilk karelerini paylaştı. İşte detaylar...

Ünlü çift Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı düğünden ilk karelerini paylaştı

Oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yacızı evlenmişti.

Ünlü çift Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı düğünden ilk karelerini paylaştı
Çift, gizlice dünyaevine girmişti.

Ünlü çift Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı düğünden ilk karelerini paylaştı
İkili ilk kez düğünden kareleri yayınladı.

Ünlü çift Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı düğünden ilk karelerini paylaştı
Çifte beğeni yağdı.

 

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