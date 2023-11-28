Ünlü çift Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı aşkını ilan etti

Bir süredir birlikte olan Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı aşkını ilan etti.



Son olarak EGO dizisinde oynayan Pamuk ile Fransa'nın Lille forması giyen Yazıcı, Instagram'dan yan yana fotoğraf paylaştı.

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