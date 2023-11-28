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Ünlü çift Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı aşkını ilan etti

Ünlü çift Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı aşkını ilan etti. İşte detaylar...

Ünlü çift Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı aşkını ilan etti

Bir süredir birlikte olan Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı aşkını ilan etti.

Ünlü çift Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı aşkını ilan etti
Son olarak EGO dizisinde oynayan Pamuk ile Fransa'nın Lille forması giyen Yazıcı, Instagram'dan yan yana fotoğraf paylaştı.

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