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Ünlü çift Melis Sezen ile Atilla Bingöl ayrıldı!

Ünlü çift Melis Sezen ile Atilla Bingöl ayrıldı! İşte detaylar...

Ünlü çift Melis Sezen ile Atilla Bingöl ayrıldı!

Bir süredir birlikte olan Melis Sezen ile Atilla Bingöl'ün ayrıldığı öğrenildi.

 Ünlü çift Melis Sezen ile Atilla Bingöl ayrıldı!

Evlenecekleri beklenen çiftin ayrılması hayranlarını üzdü.

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