 Ünlü çift Melis Sezen ile Atilla Bingöl ayrıldı!

Bir süredir birlikte olan Melis Sezen ile Atilla Bingöl'ün ayrıldığı öğrenildi.

Evlenecekleri beklenen çiftin ayrılması hayranlarını üzdü.

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