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Ünlü çift Melis Birkan ve Aras Aydın'dan romantik evlilik yıl dönümü kutlaması

Ünlü çift Melis Birkan ve Aras Aydın'dan romantik evlilik yıl dönümü kutlaması. İşte detaylar...

Ünlü çift Melis Birkan ve Aras Aydın'dan romantik evlilik yıl dönümü kutlaması

Melis Birkan, 2019 yılından beri beraber olduğu kendisi gibi oyuncu sevgilisi Aras Aydın ile iki yıl önce evlenmişti. Oyuncu, evlilik yıl dönümünü romantik sözlerle kutladı.

Ünlü çift Melis Birkan ve Aras Aydın'dan romantik evlilik yıl dönümü kutlaması
Birkan, eşiyle fotoğraflarını paylaştı.

Ünlü çift Melis Birkan ve Aras Aydın'dan romantik evlilik yıl dönümü kutlaması
Oyuncu, "Her gittiğiniz yerde aklınızda olan, güzel birşey yediğinizde ya da izlediğinizde keşke o da olsaydı dediğiniz, gözleriniz çizgi kalıncaya kadar gülüp, birlikte saatlerce ağlayabildiginiz, telefonda mesajı ya da araması olduğunda yüzünüzü güldüren, ne kadar saçma olursa olsun her anınızı paylaşabildiğiniz bir iyi ki'niz varsa çok şanslısınız ona daha çok sarılın... Ben öyle yapıyorum... İyi ki onunla evlenmişim dediğim 2. yılımız bugün. Canım Aras'ım iyi ki benim kocam ve sevgilimsin..." dedi.

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