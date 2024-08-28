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Ünlü çift Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan ayrıldı

Ünlü çift Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan ayrıldı. İşte detaylar...

Ünlü çift Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan ayrıldı

Yakın zaman önce imam nikahı kıydıran ve çocuk sahibi olmak istediklerini söyleyen Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan, ayrıldı.

 Ünlü çift Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan ayrıldı

Mehmet Ali Erbil (67), sevgilisi Gülseren Ceylan'a (26) evlilik teklif etmişti.

Ünlü çift Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan ayrıldı
Ceylan sosyal medyadan ayrıldıklarını açıkladı.

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