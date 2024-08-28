 Ünlü çift Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan ayrıldı

Yakın zaman önce imam nikahı kıydıran ve çocuk sahibi olmak istediklerini söyleyen Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan, ayrıldı.

Mehmet Ali Erbil (67), sevgilisi Gülseren Ceylan'a (26) evlilik teklif etmişti.



Ceylan sosyal medyadan ayrıldıklarını açıkladı.

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