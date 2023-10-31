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Ünlü çift Mauro Icardi ile Wanda Nara Cadılar Bayramı kostümüyle konuşuldu

Ünlü çift Mauro Icardi ile Wanda Nara Cadılar Bayramı kostümüyle konuşuldu. İşte detaylar...

Ünlü çift Mauro Icardi ile Wanda Nara Cadılar Bayramı kostümüyle konuşuldu

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Cadılar Bayramı için okuldaki etkinliğe kostümleriyle katılan eşi Wanda Nara ve çocuklarının fotoğraflarını Instagram'dan paylaştı.

Ünlü çift Mauro Icardi ile Wanda Nara Cadılar Bayramı kostümüyle konuşuldu
İki çocuğu Francesca ve Isabella ile Wanda Nara'nın diğer eşinden olan çocuklarıyla birlikte mutlu bir aile tablosu çizen futbolcunun paylaşımı binlerce beğeni aldı.

Ünlü çift Mauro Icardi ile Wanda Nara Cadılar Bayramı kostümüyle konuşuldu
Aile, Cadılar Bayramı'nda cadı kostümü tercih etti.

Ünlü çift Mauro Icardi ile Wanda Nara Cadılar Bayramı kostümüyle konuşuldu
Birçok sosyal medya kullancısı Icardi'yi tanımakta güçlük çekti.

Ünlü çift Mauro Icardi ile Wanda Nara Cadılar Bayramı kostümüyle konuşuldu
Paylaşımlara yorum da yağdı.

Ünlü çift Mauro Icardi ile Wanda Nara Cadılar Bayramı kostümüyle konuşulduÜnlü çift Mauro Icardi ile Wanda Nara Cadılar Bayramı kostümüyle konuşulduÜnlü çift Mauro Icardi ile Wanda Nara Cadılar Bayramı kostümüyle konuşuldu

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