Ünlü çift Mauro Icardi ile Wanda Nara Cadılar Bayramı kostümüyle konuşuldu

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Cadılar Bayramı için okuldaki etkinliğe kostümleriyle katılan eşi Wanda Nara ve çocuklarının fotoğraflarını Instagram'dan paylaştı.



İki çocuğu Francesca ve Isabella ile Wanda Nara'nın diğer eşinden olan çocuklarıyla birlikte mutlu bir aile tablosu çizen futbolcunun paylaşımı binlerce beğeni aldı.



Aile, Cadılar Bayramı'nda cadı kostümü tercih etti.



Birçok sosyal medya kullancısı Icardi'yi tanımakta güçlük çekti.



Paylaşımlara yorum da yağdı.

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