 Ünlü çift Mauro Icardi ile China Suarez'in 80'ler kombini!

Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi ile China Suarez, 80'lar konseptli doğum günü partisine katıldı.



Çift, tarızyla gündem oldu.



İkili o anları Instagram'dan paylaştı.



Çifte beğeni yağdı.

Icardi, geçtiğimiz günlerde Wanda Nara'dan boşanmıştı.

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