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Ünlü çift İsmail Ege Şaşmaz ve Hande Ünal'ın çocukları oluyor

Ünlü çift İsmail Ege Şaşmaz ve Hande Ünal'ın çocukları oluyor. İşte haberin detayları...

Ünlü çift İsmail Ege Şaşmaz ve Hande Ünal'ın çocukları oluyor

Magazin Tadı'nın haberine göre; 2021 yılında dünya evine giren İsmail Ege Şaşmaz ve Hande Ünal çifti bebek bekliyor.

Ünlü çift İsmail Ege Şaşmaz ve Hande Ünal'ın çocukları oluyor
Hande Ünal’ın 10 haftalık hamile olduğu öğrenildi.

Ünlü çift İsmail Ege Şaşmaz ve Hande Ünal'ın çocukları oluyor

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