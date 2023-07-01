Ünlü çift İsmail Ege Şaşmaz ve Hande Ünal'ın çocukları oluyor

Magazin Tadı'nın haberine göre; 2021 yılında dünya evine giren İsmail Ege Şaşmaz ve Hande Ünal çifti bebek bekliyor.



Hande Ünal’ın 10 haftalık hamile olduğu öğrenildi.

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