 Ünlü çift İpek Açar & Alper Kömürcü'nün bebekleri dünyaya geldi

İpek Açar & Alper Kömürcü çiftinin bebekleri, 14 Aralık Perşembe günü dünyaya geldi.

Muğla Bodrum'da özel bir hastanede gerçekleşen normal doğumla oğulları Ömer Alp'e kavuşan İpek Açar ve Alper Kömürcü'nün mutluluğunu siz sevgili basın mensubu dostlarımızla, paylaşmaktan onur duyarız.

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