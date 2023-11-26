 Ünlü çift İbrahim Selim ile Daye Ay nişanlandı

Kısa bir süre önce aşk yaşadıkları ortaya çıkan İbrahim Selim ile Daye Ay, nişanlandı.



Alyanslarıyla poz veren çifte tebrik mesajları yağdı.

Instagram'dan fotoğraf paylaşan Selim, "E yani hep çalışmıyoruz, arada bazı anlar da yaşanıyor" diye yazdı.

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