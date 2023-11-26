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Ünlü çift İbrahim Selim ile Daye Ay nişanlandı

İbrahim Selim ile Daye Ay, nişanlandı. İşte detaylar...

Ünlü çift İbrahim Selim ile Daye Ay nişanlandı

Kısa bir süre önce aşk yaşadıkları ortaya çıkan İbrahim Selim ile Daye Ay, nişanlandı.

Ünlü çift İbrahim Selim ile Daye Ay nişanlandı
Alyanslarıyla poz veren çifte tebrik mesajları yağdı.

 Ünlü çift İbrahim Selim ile Daye Ay nişanlandı

Instagram'dan fotoğraf paylaşan Selim, "E yani hep çalışmıyoruz, arada bazı anlar da yaşanıyor" diye yazdı.

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