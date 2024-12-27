 Ünlü çift Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka ayrıldı mı?

Dört aydır beraber olan oyuncu Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka,

Instagram üzerinden birbirlerini takipten çıktı.

Birbirine romantik sözler söyleyen ikilinin bu hamlesi şaşırttı.



Aka Instagram sayfasında fotoğrafları da sildi.

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