  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Ünlü çift Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka ayrıldı mı?

Ünlü çift Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka ayrıldı mı? İşte detaylar...

Ünlü çift Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka ayrıldı mı?

Dört aydır beraber olan oyuncu Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka,

 Ünlü çift Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka ayrıldı mı?

Instagram üzerinden birbirlerini takipten çıktı.

 Ünlü çift Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka ayrıldı mı?

Birbirine romantik sözler söyleyen ikilinin bu hamlesi şaşırttı.

Ünlü çift Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka ayrıldı mı?
Aka Instagram sayfasında fotoğrafları da sildi.

 

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Fulya Sever Kahveci'den eşi Nihat Kahveci'ye özel yüzük
  Magazin

Fulya Sever Kahveci'den eşi Nihat Kahveci'ye özel yüzük

'Lingo' Türkiye'den Yılbaşı Özel bölümü
  Magazin

'Lingo' Türkiye'den Yılbaşı Özel bölümü

Özcan Deniz ailesini sildi! Şok açıklamalar!
  Magazin

Özcan Deniz ailesini sildi! Şok açıklamalar!

'Gönül Dağı'nın Selami'si Eser Eyüboğlu takıntısını açıkladı
  Magazin

'Gönül Dağı'nın Selami'si Eser Eyüboğlu takıntısını açıkladı

Murat Han ve Yunus Emre Yıldırımer'in eğlenceli dostluğu
  Magazin

Murat Han ve Yunus Emre Yıldırımer'in eğlenceli dostluğu

Rüya Coriç sevgilisi Halil İbrahim Ceyhan ile ilgili soruya bakın ne cevap verdi?
  Magazin

Rüya Coriç sevgilisi Halil İbrahim Ceyhan ile ilgili soruya bakın ne cevap verdi?