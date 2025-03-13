  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Ünlü çift Gökçe Özyol ile Dilek Serbest Bodrum'a yerleşti

Ünlü çift Gökçe Özyol ile Dilek Serbest Bodrum'a yerleşti. İşte detaylar...

Ünlü çift Gökçe Özyol ile Dilek Serbest Bodrum'a yerleşti

Gökçe Özyol ile Dilek Serbest, Nişantaşı'nda görüntülendi.

 Ünlü çift Gökçe Özyol ile Dilek Serbest Bodrum'a yerleşti

Bodrum'a yerleştiklerini söyleyen Gökçe Özyol, "Bir yandan İstanbul'un karmaşası bir yandan deprem korkusu derken oraya taşındık.Önce bir sene kadar Ayvalık'ta yaşadık oradan Bodrum'a yerleşme kararı aldık.

 Ünlü çift Gökçe Özyol ile Dilek Serbest Bodrum'a yerleşti

Kafamızı dinliyoruz, balığımızı tutuyoruz. Tamamen artık hobilere döndük diyebilirim. Şimdi bir proje için görüşüyoruz" dedi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Kadir İnanır'ın son hali ortaya çıktı!
  Gündem

Kadir İnanır'ın son hali ortaya çıktı!

Funda Eryiğit ve Berkun Oya'nın AVM turu! Valeden IBAN istedi!
  Magazin

Funda Eryiğit ve Berkun Oya'nın AVM turu! Valeden IBAN istedi!

Umut Akyürek: Gençler olumsuz müzik içeriklerine maruz kalıyor
  Magazin

Umut Akyürek: Gençler olumsuz müzik içeriklerine maruz kalıyor

Ramazan'da çocukları sevindirdiler
  Hayatın İçinden

Ramazan'da çocukları sevindirdiler

Zeynep Bastık'tan global arena için büyük adım
  Magazin

Zeynep Bastık'tan global arena için büyük adım

Mehmet Yüzüak: Bülent Ersoy filminde şarkılarımı okumasın
  Magazin

Mehmet Yüzüak: Bülent Ersoy filminde şarkılarımı okumasın