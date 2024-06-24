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Ünlü çift Fernando Muslera ile Patricia Callero ay-yıldız dövmesi yaptı

Ünlü çift Fernando Muslera ile Patricia Callero ay-yıldız dövmesi yaptı. İşte detaylar...

Ünlü çift Fernando Muslera ile Patricia Callero ay-yıldız dövmesi yaptı

Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Fernando Muslera, eşi Patricia Callero ile ay-yıldız dövmesi yaptı.

Ünlü çift Fernando Muslera ile Patricia Callero ay-yıldız dövmesi yaptı
Uruguaylı kaleci Fernando Muslera, 2016'dan beri mutlu bir evlilik sürdürdüğü Patricia Callero ile bileğine ay-yıldız dövmesi yaptırdı.

 Ünlü çift Fernando Muslera ile Patricia Callero ay-yıldız dövmesi yaptı

Patricia Callero, Fernando Muslera ile bileklerinin göründüğü bu fotoğrafı; "Her zaman birlikte..." notuyla yayımladı.

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