Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Fernando Muslera, eşi Patricia Callero ile ay-yıldız dövmesi yaptı.



Uruguaylı kaleci Fernando Muslera, 2016'dan beri mutlu bir evlilik sürdürdüğü Patricia Callero ile bileğine ay-yıldız dövmesi yaptırdı.

Patricia Callero, Fernando Muslera ile bileklerinin göründüğü bu fotoğrafı; "Her zaman birlikte..." notuyla yayımladı.

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