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Ünlü Çift Evlilik Hazırlığı Yaparken Ayrıldı

Ünlü çift Ahmet Kural ile Çağla Gizem Çelik ayrıldı. Evlilik hazırlığı yaparken sürpriz bir şekilde ayrılan çift, sosyal medya hesaplarından açıklama yaparak, ilişkilerini noktaladıklarını belirtti. İşte detaylar...

Ünlü Çift Evlilik Hazırlığı Yaparken Ayrıldı

Evlilik hazırlığı yapan oyuncu Ahmet Kural ile avukat sevgilisi Çağla Gizem Çelik ayrıldı.

Ünlü Çift Evlilik Hazırlığı Yaparken Ayrıldı

Instagram'dan açıklama yapan Kural, "Herkese merhaba, ülkece zor günlerden geçiyoruz. Büyük bir felaket sonrasında, ana gündemimiz yaralarımızı birlikte sarmak olmalı. Bundan daha önemli bir gündemimiz olamaz. Ülkemizin bu yoğun ve hassas gündemini gereksiz yere meşgul etmemek adına ortak bir açıklama yapma kararı verdik. 4 yıldır sevgi ile süren ilişkimizi, dostça ve saygıyla bitirme kararı aldık. Ortak aldığımız bu karara ve sonrasındaki sürece herkesin saygıyla, hassasiyetle yaklaşacağına ve anlayışla karşılayacağına inanıyoruz. Çağla - Ahmet" diye yazdı.

Ünlü Çift Evlilik Hazırlığı Yaparken Ayrıldı

Çağla Gizem Çelik ise Kural ile el ele fotoğrafını "Her şey gönlünce olsun" notuyla paylaştı.
Ünlü Çift Evlilik Hazırlığı Yaparken Ayrıldı

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