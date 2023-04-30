Ünlü çift Ercan Kesal ile Nazan Kesal'ın son görüntüsü şok etti. İkiliye, geçmiş olsun mesajları yağdı.

Ünlü çift Ercan Kesal ile Nazan Kesal'ın son görüntüsü şok etti. Nazan Kesal, eşi Ercan Kesal'ın imza gününe gitti.



Nazan Kesal o anları, sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Nazan Kesal'ın koltuk değneğiyle yürümesi dikkat çekti.



Ercan Kesal'ın da yüzündeki şişlikler ise hayranlarının gözünden kaçmadı.



Ercan Kesal'ın Cebimdeki Ekmek Kırıntıları kitabının imzasına giden Nazan Kesal, "Yine de yetiştim imzaya" dedi. Çifte, geçmiş olsun mesajları yağdı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.