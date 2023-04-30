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Ünlü çift Ercan Kesal ile Nazan Kesal'ın son görüntüsü şok etti

Ünlü oyuncular Ercan Kesal ile Nazan Kesal'ın son görüntüsü şok etti. İkilinin son halini görenler, mesaj yağdırdı. İşte detaylar...

Ünlü çift Ercan Kesal ile Nazan Kesal'ın son görüntüsü şok etti

Ünlü çift Ercan Kesal ile Nazan Kesal'ın son görüntüsü şok etti. İkiliye, geçmiş olsun mesajları yağdı.

Ünlü çift Ercan Kesal ile Nazan Kesal'ın son görüntüsü şok etti

Ünlü çift Ercan Kesal ile Nazan Kesal'ın son görüntüsü şok etti. Nazan Kesal, eşi Ercan Kesal'ın imza gününe gitti.

Ünlü çift Ercan Kesal ile Nazan Kesal'ın son görüntüsü şok etti
Nazan Kesal o anları, sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Ünlü çift Ercan Kesal ile Nazan Kesal'ın son görüntüsü şok etti

Nazan Kesal'ın koltuk değneğiyle yürümesi dikkat çekti.

 Ünlü çift Ercan Kesal ile Nazan Kesal'ın son görüntüsü şok etti
Ercan Kesal'ın da yüzündeki şişlikler ise hayranlarının gözünden kaçmadı.

 Ünlü çift Ercan Kesal ile Nazan Kesal'ın son görüntüsü şok etti


Ercan Kesal'ın Cebimdeki Ekmek Kırıntıları kitabının imzasına giden Nazan Kesal, "Yine de yetiştim imzaya" dedi. Çifte, geçmiş olsun mesajları yağdı.

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