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Ünlü çift Elit Andaç Çam ile Aziz Caner İnan boşandı

Ünlü çift Elit Andaç Çam, eşi Aziz Caner İnan'dan boşandı. İşte detaylar...

Ünlü çift Elit Andaç Çam ile Aziz Caner İnan boşandı

Geçtiğimiz ay rol arkadaşı Bülent Emrah Parlak ile Tv100 kameraları tarafından görüntülenen Elit Andaç Çam eşi Aziz Caner İnan ile anlaşmalı şekilde boşandı...

Ünlü çift Elit Andaç Çam ile Aziz Caner İnan boşandı
Yaklaşık üç aydır devam eden dava Pazartesi günü ile Adalar Adliyesi’nde görülürken üç yıllık evlilik tek celsede bitti. Çift birbirinden herhangi bir talepte bulunmazken adliye önünden dostça ayrıldılar… ( tv100 Magazin Hattı - Onur Üçkarışoğlu)

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