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Ünlü çift Ece Vahapoğlu ile Cihan Alpay boşandı

Ünlü çift Ece Vahapoğlu ile Cihan Alpay boşandı. İşte detaylar...

Ünlü çift Ece Vahapoğlu ile Cihan Alpay boşandı

Altı yıldır birlikte olan Ece Vahapoğlu ile Cihan Alpay, boşandı. Çiftin, Efe adında oğlu bulunuyor.

Ünlü çift Ece Vahapoğlu ile Cihan Alpay boşandı
Vahapoğlu Instagram'dan, "Ece & Efe olarak yeni bir süreç başlıyor hayatımızda... Cihan ile 6 yıllık evliliğimizi ve toplam 9 yıllık beraberliğimizi bugün anlaşmalı boşanarak dostça ve sevgiyle bitirdik. Her zaman çok sevdiğimiz canımız Efe’nin anne ve babasıyız. Bütünün hayrına olmasını diliyorum" dedi.

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