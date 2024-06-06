Ünlü çift Ece Vahapoğlu ile Cihan Alpay boşandı

Altı yıldır birlikte olan Ece Vahapoğlu ile Cihan Alpay, boşandı. Çiftin, Efe adında oğlu bulunuyor.



Vahapoğlu Instagram'dan, "Ece & Efe olarak yeni bir süreç başlıyor hayatımızda... Cihan ile 6 yıllık evliliğimizi ve toplam 9 yıllık beraberliğimizi bugün anlaşmalı boşanarak dostça ve sevgiyle bitirdik. Her zaman çok sevdiğimiz canımız Efe’nin anne ve babasıyız. Bütünün hayrına olmasını diliyorum" dedi.

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