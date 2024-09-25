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Ünlü çift Dilan Telkök ile Berkay Hardal bebeklerini kucağına aldı!

Ünlü çift Dilan Telkök ile Berkay Hardal bebeklerini kucağına aldı! İşte detaylar...

Ünlü çift Dilan Telkök ile Berkay Hardal bebeklerini kucağına aldı!

2019'da evlenen Dilan Telkök ile Berkay Hardal, bebeklerini kucağına aldı.

 Ünlü çift Dilan Telkök ile Berkay Hardal bebeklerini kucağına aldı!

Çift, oğullarının ismini de açıkladı.

 Ünlü çift Dilan Telkök ile Berkay Hardal bebeklerini kucağına aldı!

İkili, doğum sonrası fotoğraflarını Instagram'dan paylaştı.

 Ünlü çift Dilan Telkök ile Berkay Hardal bebeklerini kucağına aldı!


Çift, "Evimizin neşesi, hoşgeldin minik Noyan Hardal" diyerek, kareleri yayınladı.

Ünlü çift Dilan Telkök ile Berkay Hardal bebeklerini kucağına aldı!
İkiliye beğeni yağdı.

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