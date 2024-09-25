 Ünlü çift Dilan Telkök ile Berkay Hardal bebeklerini kucağına aldı!

2019'da evlenen Dilan Telkök ile Berkay Hardal, bebeklerini kucağına aldı.

Çift, oğullarının ismini de açıkladı.

İkili, doğum sonrası fotoğraflarını Instagram'dan paylaştı.



Çift, "Evimizin neşesi, hoşgeldin minik Noyan Hardal" diyerek, kareleri yayınladı.



İkiliye beğeni yağdı.

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