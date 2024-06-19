Ünlü çift Dilan Çiçek Deniz ile Rafael Cemo Çetin aşkını ilan etti

Dilan Çiçek Deniz, Sinan Çetin’in oğlu Rafael Cemo Çetin ile yeni bir aşka yelken açtı.



Çift, Yunanistan tatiline gitti.



Çetin, Instagram'dan ayrı ayrı karelerini paylaştı.



Çift aşkını sosyal medyada ilan etmiş oldu.

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