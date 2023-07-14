Ünlü çift Dilan Çiçek Deniz ile Mert Yazıcıoğlu ayrıldı

GazeteMagazin'in haberine göre; Dilan Çiçek Deniz & Mert Yazıcıoğlu çiftinin ayrıldığı iddia edildi. Instagram'da Yazıcıoğlu'nu takipten çıkaran Deniz'in aralarında anlaşmazlıklar olduğu ve fikir ayrılığı yaşadıkları için yollarını ayırdıkları söyleniyor.

Dilan Çiçek Deniz, İzlandalı reklam yönetmeni Thor Saevarsson'dan, Yazıcıoğlu da Afra Saraçoğlu ile evlilik yolunda ayrılmıştı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.