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Ünlü çift Dilan Çiçek Deniz ile Mert Yazıcıoğlu ayrıldı

Ünlü çift Dilan Çiçek Deniz ile Mert Yazıcıoğlu ayrıldı. İşte detaylar...

Ünlü çift Dilan Çiçek Deniz ile Mert Yazıcıoğlu ayrıldı

GazeteMagazin'in haberine göre; Dilan Çiçek Deniz & Mert Yazıcıoğlu çiftinin ayrıldığı iddia edildi. Instagram'da Yazıcıoğlu'nu takipten çıkaran Deniz'in aralarında anlaşmazlıklar olduğu ve fikir ayrılığı yaşadıkları için yollarını ayırdıkları söyleniyor.

Ünlü çift Dilan Çiçek Deniz ile Mert Yazıcıoğlu ayrıldı

Dilan Çiçek Deniz, İzlandalı reklam yönetmeni Thor Saevarsson'dan, Yazıcıoğlu da Afra Saraçoğlu ile evlilik yolunda ayrılmıştı.

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