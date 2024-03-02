 Ünlü çift Ceren Karakoç ile Osman Karakoç'tan romantik poz

Ceren Karakoç, eşi Osman Karakoç ile romantik pozunu paylaştı.



'Kızılcık Şerbeti' dizisinde Nursema karakterini canlandıran Karakoç'un eşiyle paylaştığı karesine beğeni yağdı.



Karakoç, dizide canlandırdığı performansıyla yükselişini sürdürmeye devam ediyor.

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