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Ünlü çift Ceren Karakoç ile Osman Karakoç'tan romantik poz

Ünlü çift Ceren Karakoç ile Osman Karakoç'tan romantik poz. İşte detaylar...

Ünlü çift Ceren Karakoç ile Osman Karakoç'tan romantik poz

Ceren Karakoç, eşi Osman Karakoç ile romantik pozunu paylaştı.

Ünlü çift Ceren Karakoç ile Osman Karakoç'tan romantik poz
'Kızılcık Şerbeti' dizisinde Nursema karakterini canlandıran Karakoç'un eşiyle paylaştığı karesine beğeni yağdı.

 Ünlü çift Ceren Karakoç ile Osman Karakoç'tan romantik poz
Karakoç, dizide canlandırdığı performansıyla yükselişini sürdürmeye devam ediyor.

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