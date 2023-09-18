  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Ünlü çift Buse Meral ile İdris Nebi Taşkan aşka geldi

Ünlü çift Buse Meral ile İdris Nebi Taşkan aşka geldi. İşte detaylar...

Ünlü çift Buse Meral ile İdris Nebi Taşkan aşka geldi

Buse Meral ile sevgilisi İdris Nebi Taşkan'dan aşk paylaşımı geldi.

Ünlü çift Buse Meral ile İdris Nebi Taşkan aşka geldi
Ünlü çift, basketbol sahasında pozlarını Instagram'da yayınladı.

Ünlü çift Buse Meral ile İdris Nebi Taşkan aşka geldi

İkili, basketbol maçı da yaptı.

Ünlü çift Buse Meral ile İdris Nebi Taşkan aşka geldi

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Ünlü oyuncu Merve Kayaalp babasına ait ruhsatlı tabanca ile başına ateş ederek yaşamına son verdi
  Gündem

Ünlü oyuncu Merve Kayaalp babasına ait ruhsatlı tabanca ile başına ateş ederek yaşamına son verdi

Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç sevgilisiyle ilk fotoğrafını paylaştı
  Magazin

Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç sevgilisiyle ilk fotoğrafını paylaştı

Aras Bulut İynemli'nin hayat verdiği Atatürk filminden yeni kare
  Magazin

Aras Bulut İynemli'nin hayat verdiği Atatürk filminden yeni kare

Pınar Eliçe'den yıllar sonra şok eden evlilik itirafı
  Magazin

Pınar Eliçe'den yıllar sonra şok eden evlilik itirafı

Roman Abramovic bakın kimin malikanesini aldı? Çok şaşıracaksınız!
  Magazin

Roman Abramovic bakın kimin malikanesini aldı? Çok şaşıracaksınız!

Ajda Pekkan’dan alkışlanacak hareket
  Magazin

Ajda Pekkan’dan alkışlanacak hareket