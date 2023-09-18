Ünlü çift Buse Meral ile İdris Nebi Taşkan aşka geldi

Buse Meral ile sevgilisi İdris Nebi Taşkan'dan aşk paylaşımı geldi.



Ünlü çift, basketbol sahasında pozlarını Instagram'da yayınladı.

İkili, basketbol maçı da yaptı.

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