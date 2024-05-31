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Ünlü çift Burak Sergen ile Gizem Şağban evlendi

Ünlü çift Burak Sergen ile Gizem Şağban evlendi. İşte detaylar...

Ünlü çift Burak Sergen ile Gizem Şağban evlendi

Burak Sergen'in, kendi tiyatrosunda koordinatör olarak çalışan Gizem Şağban ile evlendi. Çift, Fuat Paşa Yalısı'nda dünyaevien girdi.

Ünlü çift Burak Sergen ile Gizem Şağban evlendi
Nikah şahitleri arasında Sergen'in dizideki eşi Asuman Dabak da vardı.

 

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