Ünlü çift Burak Sergen ile Gizem Şağban evlendi

Burak Sergen'in, kendi tiyatrosunda koordinatör olarak çalışan Gizem Şağban ile evlendi. Çift, Fuat Paşa Yalısı'nda dünyaevien girdi.



Nikah şahitleri arasında Sergen'in dizideki eşi Asuman Dabak da vardı.

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