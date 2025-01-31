 Ünlü çift Bülent Şakrak ve Burcu Kirman ayrıldı!  

Bülent Şakrak (47) ve Burcu Kirman'ın (25) aşkı kısa sürdü. Aşklarını yeni yılda duyuran çift, ayrıldı.

Şakrak sevgilisiyle beraber pozunu Instagram hesabından "2025'e biz girdik. Allah arttırsın, sofrayı kuran kaldırsın" notuyla paylaşmıştı.

Çiftin, 22 yaş farkı gündem olmuştu.

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