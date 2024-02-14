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Ünlü çift Berk Atan ile Sude Zülal Güler aşkını Sevgililer Günü'nde ilan etti

Ünlü çift Berk Atan ile Sude Zülal Güler aşkını Sevgililer Günü'nde ilan etti. İşte detaylar...

Ünlü çift Berk Atan ile Sude Zülal Güler aşkını Sevgililer Günü'nde ilan etti

Berk Atan ile Sude Zülal Güler'in geçtiğimiz aylarda aşk yaşadığı iddia edilmişti.

Ünlü çift Berk Atan ile Sude Zülal Güler aşkını Sevgililer Günü'nde ilan etti
Çift 'Gönül Dağı' dizisinde kamera karşısına geçiyordu.

Ünlü çift Berk Atan ile Sude Zülal Güler aşkını Sevgililer Günü'nde ilan etti

Atan, son olarak 'Bir Sevdadır' dizisinde oynayan sevgilisiyle fotoğrafını paylaşarak, aşkını ilan etti. Güler de sevgilisinden gelen çiçekleri paylaştı.

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