Ünlü çift Berk Atan ile Sude Zülal Güler aşkını Sevgililer Günü'nde ilan etti

Berk Atan ile Sude Zülal Güler'in geçtiğimiz aylarda aşk yaşadığı iddia edilmişti.



Çift 'Gönül Dağı' dizisinde kamera karşısına geçiyordu.

Atan, son olarak 'Bir Sevdadır' dizisinde oynayan sevgilisiyle fotoğrafını paylaşarak, aşkını ilan etti. Güler de sevgilisinden gelen çiçekleri paylaştı.

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