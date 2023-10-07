Ünlü çift Alina Boz ile Umut Evirgen aşka geldi

Bir sürdir birlikte olan ve evlenecekleri söylenen Alina Boz ile Umut Evirgen aşka geldi.

Çift, romantik anlarını Instagram'dan paylaştı.

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