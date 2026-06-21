Ünlü babalar etkinlikte buluştu

Ünlü isimler Babalar Günü etkinliğinde bir araya geldi. 21 Haziran Babalar Günü kapsamında The Grand Tarabya Managed by Accor’da önceki gün düzenlenen etkinliğe İsmail Ege Şaşmaz, Umut Oğuz, Tarık Ündüz ve Gökberk Demirci gibi isimler katıldı. 29 Shine ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlikte ünlü babalar, hem spor yaptı hem de babalıkla ilgili duygularını paylaştı.



29 Shine kurucusu Ayşan Melis Çiftçi, ünlü babalara katılımlarından dolayı teşekkür etti. Melis Çiftçi, “Babalar Günü’nü yalnızca bir kutlama günü olarak değil, sağlıklı yaşam ve aile bağlarını güçlendiren bir farkındalık platformu olarak değerlendirmek istedik. Katılımlarıyla etkinliğimize değer katan tüm misafirlerimize teşekkür ediyoruz.” ifadelerini kullandı.



SETE GEÇ KALIYORUM

İsmail Ege Şaşmaz, etkinlikte muhabirlerin sorularını yanıtladı. 2 yaşındaki kızı Azra ile güzel bir baba kız ilişkisi kurduklarını anlatan İsmail Ege Şaşmaz, “Bana her gün babalar günü. Her boş olduğum vakit kızımla zaman geçirmeye çalışıyorum. Birlikte çok eğleniyoruz. Evden çıkarken ayrılmak zor oluyor. Sürekli sete geç kalıyorum. Hep dakik giderdim şimdi bana 15 dakika müsaade edin diyorum” şeklinde konuştu.



HAYALİNE KAVUŞTU

Ünlü oyuncu, bir hayalini gerçekleştirdiğini anlattı. Yakın arkadaşıyla kısa bir film çektiklerini açıklayan İsmail Ege Şaşmaz, bunun için polis özel harekâtçı bir arkadaşından eğitim aldığını söyledi: “Günde bin mermi yakarak polis özel harekâtçı arkadaş bana yardımcı oldu. Şu an bütün silahları kullanmayı öğrendim diyebilirim. Yakın dövüş eğitimleri aldım. Küçük bir fragram ve kısa bir film ile hayalimizi gerçekleştirdik. 35 dakikalık kısa film oldu. Bütün uzun metrajını çekmek istiyoruz. 14 yıldır sektördeyim ve ilk defa böyle bir aksiyon filminde oynuyorum. Bu beni çok tatmin etti.”



ASTRONOT OLURDUM

Etkinliğe oğlu Dora ile birlikte katılan Umut Oğuz, eğitmenler eşliğinde pilates yaptı. Düsseldorf’a gideceği için Babalar Günü’nde oğlu ile birlikte olamayacağını söyleyen Umut Oğuz, “Biz sürekli Dora ile etkinlik halindeyiz. 3 yaşında yüzmeyi öğrendi. Motokros yapıyor. Geçen yamaç paraşütü yaptık. 5 yıldır araba kullanabiliyor. Benim babam bana bunları yapsaydı herhalde bugün astronot olurdum. Dora bunlara yaptığı için insanlar şaşırıyor. Babalar çocuklarına alan açsın. Çocukların cesaretini kırmayın. Yapma, etme, koşma demeyin. Dora’nın 7 yaşında sorumluluk bilinci olan bir çocuk olduğunu görünce hem annesi hem kendi adıma mutluluk duyuyorum” dedi. Dora, babasıyla en çok insanların korktuğu, tehlikeyi şeyleri yapmayı sevdiğini söyledi. Dora, babasının yolundan gitmeyerek mimar olmak istediğini de sözlerine ekledi. Oğlu ile bir reklam filminde oynadıklarını belirten Umut Oğuz, “Oyunculuk istemiyor ama çok başarılı. Beklediğimden 3 kat daha iyi bir performans sergiledi. Gönlümden geçen mutlu olacağı işi yapması” dedi.



DARISI BAŞIMA

Oyuncu Gökberk Demirci, Babalar Günü etkinliğine yalnız katıldı. “Darısı başıma” sözleriyle baba olma isteğini dile getiren Demirci, “Ben henüz baba değilim ama baba aday adayıyım. Benim için babamla ilgili olan her an unutulmaz. Bir tek babam kaldı bende. Haliyle çok farklı bir bağ gerçekleşiyor” dedi. Çocukları sevdiğini ifade eden Demirci, “Ben çocukları çok seviyorum. Onların da beni çok sevdiğini görüyorum. Yer aldığım projelerde de zaman zaman çocuklarım olmuştu. Senaryo gereği de olsa çok seviyordum” diye konuştu.

‘Düşes’ dizisinin prömiyeri nedeniyle kısa bir süre önce Venedik’e giden Gökberk Demirci, Türk dizi ve filmlerinin son yıllardaki yükselişini birçok nedene bağladı: “Hepsi bir bütünün parçası. Bizim Türk kültürümüzün ilgi çeken bir yanı var. Oyuncularımız, senaryolarımız gayet başarılı. Bizim için büyük bir gurur verici”



DEDESİNİN MİRASINA SAHİP ÇIKIYOR

A.B.İ dizisinde rol alan Tarık Ündüz, etkinliği eşi Burcu Çam ve 11 aylık çocukları Aslan ile birlikte geldi. Babalık sonrası hayatındaki değişimi anlatan Ündüz, “Aslan bizim hayatımızı değiştirdi. Hayata bakışımı, tutunuşumu, her şey bir yana Aslan bir yana. Burcu ile 18 yıldır beraberdik son 5 senedir evliyiz. Herhalde verdiğimiz en doğru karar çocuk yapmak oldu. Bakınca içim eriyor” diye konuştu.

17 yıl önce aramızdan ayrılan Gazanfer Özcan’ın torunu olan Tarık Ündüz, oğlunun da oyuncu olması halinde 4 kuşağın oyuncu olacağını söyledi: “Dedem, annem ve ben oyuncuyuz. Aslan da oyuncu olursa 4 kuşak oyuncu olacak. O nasıl istiyorsa, mutlu olacaksa öyle olsun”



Dedesinin kendisine dev bir miras bıraktığını anlatan oyuncu, önemli bir sorumluluk üstlendiğinin farkına vardığını belirtti. Ündüz, “Dedem vefat edeli 17 sene olmuş. Sokakta, özellikle belli bir yaşın üstündeki insanlardan gördüğüm ilgi, konuşma benim çok hoşuma gidiyor. Ailelerinden biri gibi davranıyorlar. Bir gün dedeme ziyarete gittiğimde bunun için çok teşekkür ettim. Yani milyarlara ifade edilemeyecek bir miras bırakmış bize. Buna entelektüel miras dedim. Burada tabii sorumluluk bize de düşüyor. İnsanların ister istemez bir beklentisi oluyor. Dede olarak olağanüstü bir insandı. Tek torundum. Bıraktığı mirası inşallah bende en güzel şekilde temsil ederiz” diye konuştu.

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