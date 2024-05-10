Ünlü aranjör Suat Aydoğan’ın ”Kirli Gömlek “sürprizi

Sözü usta kalem Hakkı Yalçın’a bestesi ise Murat Güneş’e ait “Kirli Gömlek” şarkısı ile yıllar sonra solist kimliğini yeniden konuşturan usta aranjör Suat Aydoğan, yeni çalışması ile müzikseverlere tam bir sürpriz yaptı.

AGY Müzik’ten çıkan “Kirli Gömlek” şarkısına çekilen klipin yönetmen koltuğunda ise Alişan Günay Yıldırım ismi var.

10 Mayıs’tan itibaren tüm dijital platformlarda yerini alan “Kirli Gömlek” teklisi için Aydoğan, duygularını ” Uzun yıllar sonra yeniden kendim için özel bir projenin içinde olmanın heyecanını yaşıyorum” sözleriyle dile getirdi.

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