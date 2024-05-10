  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Ünlü aranjör Suat Aydoğan’ın ”Kirli Gömlek “sürprizi

Birçok ünlü isme yaptığı aranjeler ile müzik piyasasının vazgeçilmez ismi olan Suat Aydoğan, bu sefer de kendisi için çok özel bir projeye imza attı.

Ünlü aranjör Suat Aydoğan’ın ”Kirli Gömlek “sürprizi

Sözü usta kalem Hakkı Yalçın’a bestesi ise Murat Güneş’e ait “Kirli Gömlek” şarkısı ile yıllar sonra solist kimliğini yeniden konuşturan usta aranjör Suat Aydoğan, yeni çalışması ile müzikseverlere tam bir sürpriz yaptı.

Ünlü aranjör Suat Aydoğan’ın ”Kirli Gömlek “sürprizi

AGY Müzik’ten çıkan “Kirli Gömlek” şarkısına çekilen klipin yönetmen koltuğunda ise  Alişan Günay Yıldırım ismi var.

10 Mayıs’tan itibaren tüm dijital platformlarda yerini alan “Kirli Gömlek” teklisi için Aydoğan, duygularını ” Uzun yıllar sonra yeniden kendim için özel bir projenin içinde olmanın heyecanını yaşıyorum” sözleriyle dile getirdi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü çift Justin Bieber ile Hailey Baldwin Bieber çocuk bekliyor
  Magazin

Dünyaca ünlü çift Justin Bieber ile Hailey Baldwin Bieber çocuk bekliyor

Çocuğunu kucağına almak için gün sayan Yıldız Çağrı Atiksoy: Gebelik reflüsü beni bitirdi
  Magazin

Çocuğunu kucağına almak için gün sayan Yıldız Çağrı Atiksoy: Gebelik reflüsü beni bitirdi

Cenk Eren'e hediye şoku!
  Magazin

Cenk Eren'e hediye şoku!

Büyük mücadeleyi birlikte izlediler
  Magazin

Büyük mücadeleyi birlikte izlediler

37 kiloya düşmesi sebebiyle tahliye edilen Nihal Candan Nişantaşı'nda ortaya çıktı!
  Gündem

37 kiloya düşmesi sebebiyle tahliye edilen Nihal Candan Nişantaşı'nda ortaya çıktı!

Burak Yeter Tiffany Trump ile mikser başında
  Magazin

Burak Yeter Tiffany Trump ile mikser başında