 Ünal Silver 75 yaşında hayatını kaybetti

Bir süredir tedavi gören oyuncu Ünal Silver hayatını kaybetti. Haberi, oyuncunun menajerlik ajansı duyurdu.

Renda Güner sosyal medya hesabında "Usta Oyuncumuz ve çok değerli dostumuz Ünal Silver’i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.. Onu çok özleyeceğiz" diye yazdı.

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