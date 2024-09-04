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Umut Avcı hayatını kaybetti!

Umut Avcı hayatını kaybetti! İşte detyalar...

Umut Avcı hayatını kaybetti!

Umut Avcı, 44 yaşında yaşamını yitirdi.

Umut Avcı hayatını kaybetti!
Geçtiğimiz günlerde beynine pıhtı atması nedeniyle hastaneye kaldırılan oyuncu, 15 gün boyunca yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyordu.

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