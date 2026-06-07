 Ümit Yılmaz ile Doğaçlama'da Toprağın Sesi ve Kültür Mirası: Devlet Sanatçısı Hüseyin Yalçın

TRT Müzik ekranlarının beğeniyle takip edilen programı “Ümit Yılmaz ile Doğaçlama”, on birinci bölümünde Anadolu’nun en köklü ve mistik enstrümanlarından birini dünya sahnesine taşıyan usta bir ismi ağırlıyor. Geleneksel tınıları modern bir vizyonla buluşturan Kabak Kemane Sanatçısı ve Devlet Sanatçısı Hüseyin Yalçın, bu özel bölümde toprağın ve kadim kültürün sesini doğaçlamanın özgür dünyasıyla buluşturuyor.

Gelenekten Geleceğe Uzanan Yaylı Tınılar

Müzikal yolculuğunda kabak kemaneyi sadece yöresel bir enstrüman olmanın ötesine taşıyarak çağdaş armonik yaklaşımlarla yeniden yorumlayan Hüseyin Yalçın, bu bölümde hem enstrümantal yetkinliğini hem de usta sanatçı kimliğini ön plana çıkarıyor. Ümit Yılmaz Ensemble ile ilk kez bu sahnede bir araya gelen sanatçı, anlık ilhamlarla şekillenen performansıyla izleyiciye estetik ve ruhani bir müzik ziyafeti sunuyor.

Doğaçlamanın Özgür Ruhunda Birleşen Notalar

Hüseyin Yalçın’ın geleneksel Türk halk müziği köklerinden beslenen ancak sınırları aşan özgün tarzı, programın doğaçlama konseptiyle mükemmel bir uyum yakalıyor. Yalçın, solo projelerindeki ustalığını bu kez Ümit Yılmaz Ensemble’ın dinamik yapısıyla birleştirerek, hem kendi repertuarından hem de bu toprakların kadim ezgilerinden kesitleri modern bir sentezle sahneye taşıyor. Programda kabak kemanenin zarif ve içli tınıları, seyirciyi anın ruhunu yakalayan derin bir duygu dünyasına davet ediyor.

Görsel Anlatıda Sanatın Gücü

Programın müzikal derinliği, görsel estetikle birleşmeye devam ediyor. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın’ın objektifinden yansıyan fotoğraf çalışmaları, bu bölümde de notaların duygusunu pekiştiren bir arka plan oluşturuyor. Kalın’ın görsel anlatısı, Hüseyin Yalçın’ın kabak kemanesinden dökülen ezgilerle birleşerek izleyici için çok katmanlı bir sanat deneyimine dönüşüyor.

“An’daki Ezgiler”de Birleşen Notalar

Ümit Yılmaz’ın liderliğinde, her notada anın ruhunu yakalayan “Ümit Yılmaz Ensemble”, Hüseyin Yalçın’ın eşsiz icrasına zengin bir alt yapı sunuyor. Piyanoda Ozan Sarıboğa, kontrbasta Sertaç Çiğdem, neyde Eyüp Can Açıkpazu, viyolonselde

Murat Süngü, davulda Ömer Arslan ve perküsyonda Barış Cem Songur’dan oluşan kadrosuyla ekip, unutulmaz bir performansa imza atıyor. “Ümit Yılmaz ile Doğaçlama”, her Pazartesi 20.00’de yeni bölümleriyle; kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için ise Pazartesi 03.45, Perşembe 15.30/03.00 ve Pazar 18.30/01.45 saatlerinde TRT Müzik ekranlarında.

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