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Ümit Yılmaz'dan çocuklara bayram hediyesi

Ümit Yılmaz'dan çocuklara bayram hediyesi. İşte detaylar...

Ümit Yılmaz'dan çocuklara bayram hediyesi

Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçısı bağlama virtüözü Ümit Yılmaz, 1 yaşındaki kızı Eda için yaptığı besteyi müzikseverlerle buluşturdu.

 Ümit Yılmaz'dan çocuklara bayram hediyesi

Kızından aldığı ilhamla Edalı ismini verdiği enstrümantal parçaya klip de çeken Yılmaz, "Bir yaşındaki kızım için sahnede müzisyen arkadaşlarımla kızıma hediye olsun diye doğaçlama çaldık, çok keyif aldığımız bir enstrümantal eser oldu. Daha sonra stüdyoda canlı kayıt yaptık ve videosunu da çekerek kliplendirdik. Eser aynı zamanda Ümit Yılmaz Ensemble'in ilk teklisi oldu" dedi.

 Ümit Yılmaz'dan çocuklara bayram hediyesi

UCİM YARARINA KONSER
Kız çocuk babası olmanın hayata bakış açısını değiştirdiğini söyleyen Yılmaz, "Edamız için yaptığımız bu eser ona ve tüm çocuklarımıza 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı armağanı olsun. Umarım savaşlar biter.

 Ümit Yılmaz'dan çocuklara bayram hediyesi

Gazze'de katliam durur. Başta çocuklar güzellikler içinde büyür" diye konuştu.

Ümit Yılmaz'dan çocuklara bayram hediyesi
Öte yandan Yılmaz 21 Nisan pazartesi akşamı Kozyatağı Kültür Merkezi Gönül Ülkü ve Gazanfer Özcan Sahnesi'nde Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği'nin (UCİM) çocuklar yararına düzenlediği konserde sahne alacak.

Ümit Yılmaz'dan çocuklara bayram hediyesi

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