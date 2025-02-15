 Ümit Yaşar Konya'da rekor kırdı

Ümit Yaşar, Sevgililer Günü'nde Konya Ramada Otel'de sahne aldı.

Sevilen şarkıcı bu özel günde kendisini dinlemeye gelen hayranlarına unutulmaz saatler yaşattı.

Ümit Yaşar, birbirinden güzel şarkılarını seslendirirken iki saatlik konserini yoğun istek üzere dört saat sahnede kalarak Konya'ya hafızalarda kalacak bir gece yaşattı.

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