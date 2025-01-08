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Ümit Yaşar'dan yeni şarkı

Ümit Yaşar'dan yeni şarkı. İşte detaylar...

Ümit Yaşar'dan yeni şarkı

Arabesk müziğinin güçlü sesi Ümit Yaşar, dinleyicilerine “Gözünden Tanırım“ adlı yeni şarkısıını buluşturdu.

Ümit Yaşar'dan yeni şarkı
Neyzen kimliği ve öğretmenlik kariyerinin yanı sıra, yıllardır müziğe olan tutkusu ve emekleriyle geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Ümit Yaşar, bu çalışmasıyla hayranlarının kalbine bir kez daha dokunmayı başardı.

 Ümit Yaşar'dan yeni şarkı

Gözünden Tanırım, güçlü sözleri ve arabesk unsurlarının kusursuz kullanımı ile dikkat çekerken çok kısa sürede radyolarda ve tüm dijital platformlarda en çok dinlenen şarkılar arasında yerini almayı başardı.

Ümit Yaşar'dan yeni şarkı
Kamuran Kayra prodüktörlüğünde 2K Prodüksiyon etiketi ile çıkan şarkının söz ve müziği Cengiz Tekin’e ait.

Ümit Yaşar'dan yeni şarkı
Düzenlemeleri Şafak Cansuyu ve Ahmet Kolpar tarafından yapılan eser, dinleyenleri derin duygulara sürükleyecek.

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
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