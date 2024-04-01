  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Ümit Okur'un acı kaybı

Ünlü oyuncu Ümit Okur'un acı kaybı. İşte detaylar...

Ümit Okur'un acı kaybı

Ünlü oyuncu Ümit Okur, babasını kaybetti. Oyuncu acı haberi Instagram'dan paylaştı.

Ümit Okur'un acı kaybı

Okur, "Canım babam vefat etti mekanı cennet olsun" dedi.

Ümit Okur'un acı kaybı

 

Oyuncunun babasının cenazesi Bursa Koca Sinan Camii'nde ikindi namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından Hamitler Mezarlığı'na defnedildi.

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

'Yabani' dizisi önümüzdeki sezon devam edecek mi? Dizinin yıldızı Dolunay Soysert açıkladı...
  Magazin

'Yabani' dizisi önümüzdeki sezon devam edecek mi? Dizinin yıldızı Dolunay Soysert açıkladı...

Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak'ın boşanma nedeni ortaya çıktı!
  Magazin

Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak'ın boşanma nedeni ortaya çıktı!

Ünlü model Şevval Şahin'den bikinili pozlar
  Magazin

Ünlü model Şevval Şahin'den bikinili pozlar

Nilay Deniz'in doğum sahneleri çok konuşulacak
  Magazin

Nilay Deniz'in doğum sahneleri çok konuşulacak

Brad Pitt'in yolculuğu Türk ekranlarında
  Magazin

Brad Pitt'in yolculuğu Türk ekranlarında

İbrahim Tatlıses evleniyor mu?
  Magazin

İbrahim Tatlıses evleniyor mu?