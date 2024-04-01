Ümit Okur'un acı kaybı

Ünlü oyuncu Ümit Okur, babasını kaybetti. Oyuncu acı haberi Instagram'dan paylaştı.

Okur, "Canım babam vefat etti mekanı cennet olsun" dedi.

Oyuncunun babasının cenazesi Bursa Koca Sinan Camii'nde ikindi namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından Hamitler Mezarlığı'na defnedildi.

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