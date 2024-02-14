Ümit Erdim Sevgililer Günü'nde şoke etti

Birbirinden farklı etkinlikler ile kapılarını misafirlerine açan İstanbul Cevahir, 14 Şubat Sevgililer Günü için gelen ziyaretçilerine unutulmaz anlar yaşattı.

Oyuncu Ümit Erdim’in güvenlik görevlisi olduğu ve gelen ziyaretçileri ‘Bugün damsız almıyoruz.’ uyarısı ile şaşkına çevirdiği sürpriz, birbirinden eğlenceli görüntülere imza attı.

İSTANBUL CEVAHİR’DE SEVGİLİLER GÜNÜ ÇOK FARKLI

Daha önce gerçekleştirilen birçok keyifli proje ve etkinlikte imzası bulunan İstanbul Cevahir; ziyaretçilerine sadece alışveriş yapma değil, aynı zamanda eğlenme ve keyifli vakit geçirme fırsatı sunuyor.

Sevgililer Günü'nü unutulmaz kılarak yüzleri güldüren İstanbul Cevahir; yerleştirdiği gizli kamera sistemi ile şakanın keyfini çıkaran ziyaretçilerinin tepkilerini yakaladı. Ümit Erdim’in soruları karşısında misafirler şaşkınlıklarını gizleyemedi. İstanbul Cevahir 14 Şubat Sevgililer Günü sürprizinde, ayrıca gelen misafirlere gül hediye ederek geriye tatlı bir anı bıraktı.

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