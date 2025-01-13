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Ümit Erdim oyunculuğu bıraktı mı? Erdim'den itiraf!

Ümit Erdim oyunculuğu bıraktı mı? Erdim'den itiraf! İşte detaylar....

Ümit Erdim oyunculuğu bıraktı mı? Erdim'den itiraf!

Pınar Kerimoğlu’nun “Oyunculuğu neden bıraktın?” sorusuna yanıt veren Ümit Erdim, bir yanlışı düzeltmek istediğini belirterek, “Ben oyunculuğu bırakmadım. Bir dönem motor sporlarına ve otomobillere yönelip farklı sektörlerden gelir elde ettiğim için teklif gelmedi. Bu süreçte oyunculuğu bıraktığımı sandılar. Bana teklif gelse elbette oynardım. Oyunculuğu çok seviyorum. Ancak sanki ben bırakmışım gibi bir algı oluştu,” dedi.

Ümit Erdim oyunculuğu bıraktı mı? Erdim'den itiraf!
KIZIMDAN SONRA ZAYIFLAMAYA KARAR VERDİM
Kızının hayatındaki değişimleri nasıl etkilediğine dair soruyu yanıtlayan Erdim, “Kızım doğduktan sonra hayatım baştan sona değişti. Bir gün aynaya baktım ve ‘Sen nasıl kız babasısın? Her bulduğunu yiyorsun, kaç kilosun! Bu çocuk okulda babam diye seni mi gösterecek?’ dedim. Bir hafta içinde karar verip ameliyat oldum,” ifadelerini kullandı.

Ümit Erdim oyunculuğu bıraktı mı? Erdim'den itiraf!
AKROBASİ UÇAĞI EĞİTİMİ ALACAĞIM
Lisanslı pilot olan Ümit Erdim, sıradaki hedefinin akrobasi uçuşu yapmak olduğunu açıkladı. “Isparta’da gösteri uçağına bindim ve ‘Bunu yapmalıyım!’ dedim. Şimdi eğitimlerine başlıyorum, gösteri uçuşu yapmak istiyorum,” şeklinde konuştu.

Ümit Erdim oyunculuğu bıraktı mı? Erdim'den itiraf!
TERÖRİST ROLÜNÜ ASLA OYNAMAM
“Asla oynamam dediğin bir rol var mı?” sorusuna Erdim, kesin bir yanıt verdi: “Terörist rolünü asla oynamam. Teklifin bütçesi ne olursa olsun, kimse bana o rolü oynatamaz. Kötü adam, katil, hırsız oynayabilirim ama böyle bir dijital mirası bırakmam. Çok milliyetçi birisiyim. Bu benim kırmızı çizgim.”

Ümit Erdim oyunculuğu bıraktı mı? Erdim'den itiraf!
ESKİDEN 12 LAHMACUN YİYORDUM, ŞİMDİ 1
Erdim, geçmişteki yeme alışkanlıklarına dair çarpıcı bir itirafta bulundu. “142 kiloya ulaştığım dönemde 12 lahmacun yiyordum,” dedi. Şimdilerde ise sadece 1 lahmacunla yetindiğini ekledi.

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